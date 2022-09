Phil Spencer di Xbox elogia Sony: 'Ha fatto un buon lavoro con PlayStation 5'

Prima di presenziare al TGS 2022 per discutere, tra le altre cose, del fatto che Xbox proseguirà le acquisizioni, Phil Spencer ha tenuto un'intervista alla CNN per illustrare la visione di Microsoft in tema di sviluppo delle piattaforme Xbox e, nel farlo, ha elogiato il lavoro portato avanti da Sony con PlayStation 5.

Il massimo esponente della divisione Xbox della casa di Redmond si è soffermato sul lavoro svolto dalla concorrenza e, nel riferirsi direttamente al colosso tecnologico giapponese, ha ritenuto opportuno sottolineare come "Sony ha fatto un buon lavoro con PlayStation 5. Quando guardiamo alla notorietà del marchio PlayStation e a quella community possiamo trarre un grande insegnamento, perché è solo focalizzandosi sui propri clienti e svolgendo un lavoro costante nel sorprendere e deliziare sempre i propri utenti si riesce a costruire davvero una base fedele di fan. Vedo tutto questo sulle piattaforme PlayStation. E voglio la stessa cosa su Xbox".

Per Spencer, quindi, per il team Xbox il lavoro svolto da Sony e dalla propria divisione PlayStation è una grande fonte di ispirazione, specie per quanto concerne l'importanza di lanciare titoli first party a cadenza regolare: il dirigente Microsoft dichiara a tal proposito che "abbiamo ascoltato i feedback dei giocatori e le loro critiche sono giuste, dovrebbero ritenerci responsabili dell'arrivo a cadenza regolare di nuovi giochi e pretendere che siano fantastici. Prendiamo sul serio queste critiche".

Di recente, Phil Spencer ha anche discusso della necessità di produrre modelli più sostenibili di Xbox Series X/S per combattere il riscaldamento climatico e migliorarne l'efficienza energetica.