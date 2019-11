Phil Spencer: Xbox Game Pass sarà su Xbox Scarlett e farà da ponte con Xbox One

A margine dell'X019 FanFest di Londra, Phil Spencer ha scambiato quattro chiacchiere con i colleghi di IGN.com e confermato l'arrivo di Xbox Game Pass su Xbox Scarlett.

Stando al boss della divisione Xbox di Microsoft, il catalogo di videogiochi e le funzionalità del Game Pass saranno accessibili anche sulla prossima generazione di console Xbox: "Quell'abbonamento serve a fare da ponte tra Xbox One e Scarlett, andrà a collegare entrambe le generazioni. Continuerete a giocare con i vostri titoli del Game Pass su Project Scarlett e avrete a disposizione tutti i vostri salvataggi e le funzionalità legate alla community: sarà tutto lì".

A detta di Phil Spencer, quindi, il concetto di retrocompatibilità totale di Xbox Scarlett si estenderà anche ai servizi offerti dagli abbonamenti a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass, come sottolinea lui stesso affermando come "adoro il fatto che ora possiamo parlare solo di videogiochi e non delle limitazioni imposte dal passaggio delle generazioni di console, soprattutto ora che ci accingiamo a passare a un hardware migliore e la gente teme di perdere all'improvviso la capacità di giocare ai titoli che ama di più. Voglio portare avanti questa politica ed è un qualcosa su cui siamo decisamente, assolutamente impegnati".

La commercializzazione di Xbox Scarlett è prevista per Natale 2020, ad un prezzo e con una potenza che, sempre secondo Spencer, sarà estremamente concorrenziale e in linea con quanto offerto dalla concorrenza (qualcuno ha detto PS5?). Prima di guardare alla next-gen, sapevate che nel corso dell'X019 Microsoft ha annunciato tantissimi giochi in arrivo su Game Pass tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020?