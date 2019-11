Phil Spencer: gli Xbox Game Studios si focalizzeranno sui Giochi di Ruolo

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Xbox UK, Phil Spencer di Microsoft ha tracciato la strada che le sussidiarie degli Xbox Game Studios seguiranno d'ora in avanti per dare forma ai videogiochi destinati ad approdare su Xbox One, Project Scarlett e xCloud.

Nel raccontare ciò che stanno facendo le software house legate agli Xbox Game Studios, l'alto dirigente della casa di Redmond incaricato di gestire la divisione Xbox ha spiegato di essere "veramente orgoglioso di ciò che stanno realizzando, specie per quanto riguarda i giochi di ruolo. Quando penso a titoli come Mass Effect 1 su cui ho lavorato, ma anche a Jade Empire o a Fable... ecco, credo che dobbiamo considerare i GDR come un qualcosa di veramente importante".

A voler dar retta al boss della divisione Xbox di Microsoft, quindi, gli Xbox Game Studios si concentreranno sui giochi di ruolo, ma senza tralasciare gli altri generi videoludici, come spiega lo stesso Spencer quando afferma che "mentre guardiamo alla crescita costante di Xbox Game Pass stiamo osservando l'interesse del pubblico verso i generi più disparati, da quelli che erano popolari un tempo a generi completamente nuovi, specie per l'utenza console. Certo, giochi come gli sparatutto in prima e terza persona vanno sempre forte e continueranno ad essere popolari, ma penso che i giochi di ruolo rientrino nell'area su cui dovremmo concentrarci maggiormente in futuro con Scarlett, ma anche su Xbox One riceverete delle notizie divertenti".

Le "notizie divertenti" di cui fa riferimento Phil Spencer guardando al futuro di Xbox One e Scarlett potrebbero essere rappresentate dal sempre più plausibile annuncio di Fable 4 e degli altri GDR in sviluppo presso software house come Obsidian e inXile.