Phil Spencer su Xbox One X, supporto a più generazioni di console e grafica fotorealistica

Come sempre molto attivo sui social network, Phil Spencer ha tenuto degli interessanti scambi di battute con i fan di Xbox. Tra gli argomenti trattati, Xbox One X, supporto a più generazioni di console, e altro ancora.

Xbox One X è stata sicuramente una mossa azzeccata da parte di Microsoft, e per questo motivo il colosso di Redmond - ha dichiarato Spencer - sta tenendo seriamente in considerazione il feedback positivo ricevuto dalla community dei giocatori. Nei giorni scorsi sono giunti fragorosi complimenti alla società statunitense per aver tirato a lucido Red Dead Redemption su One X. Questo tipo di reazioni sta spingendo sempre più Microsoft verso l'idea di avviare una linea di console che, pur progredendo tecnologicamente, facciano sempre parte della stessa famiglia, come avviene oggi con Xbox One e Xbox One X che condividono la stessa libreria di videogiochi. Un'idea interessante, ma dalla realizzazione complessa, come ammette Spencer: "In un futuro dove hai tanti grandi giochi con alle loro spalle immense comunità di giocatori da frammentare tramite gli hardware suono proprio come una sfida".

Discutendo invece dei prossimi passi che la tecnologia farà in termini di grafica fotorealistica, Spencer ha così dichiarato: "Sì, 10 anni sono una stima ragionevole [per raggiungere, appunto, una grafica totalmente fotorealistica]. Ci sono scene oggi che uno spettatore medio farebbe fatica a distinguere. Dal mio punto di vista, l'illuminazione e le animazioni sono ancora lontani dal vero fotorealismo".