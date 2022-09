Phil Spencer: Xbox proseguirà le acquisizioni per la competitività di Tencent e Sony

Nella cornice del Tokyo Game Show 2022, Phil Spencer è intervenuto ai microfoni di Squawk Asia per spiegare che è la grande competitività di attori come Tencent e Sony a spronare Microsoft nel dare seguito alla propria politica di acquisizioni.

Pur senza citare apertamente gli ultimi botta e risposta tra Sony e Microsoft per l'acquisizione di Activision e il futuro dell'IP di Call of Duty, il massimo esponente della divisione videoludica della casa di redmond sostiene che "il nostro è un mercato davvero molto competitivo. Non penso proprio che possiamo permetterci di prenderci una pausa in questo genere di affari".

Spencer indica poi quelli che, a suo giudizio e in funzione delle stime di mercato, sono i principali competitor di Microsoft nel settore videoludico: "Tencent è oggi la più grande azienda di videogiochi del pianeta e sta investendo pesantemente nelle acquisizioni e nella creazione di nuovi giochi. Anche Sony è un'azienda più grande di quella che siamo noi oggi nel settore dei videogiochi, e anche loro stanno continuando a investire. Per questo dico che ci troviamo in un mercato altamente competitivo. Ma ci sforziamo di essere un attore importante, e vogliamo offrire ottimi contenuti per i nostri giocatori. Perciò continueremo ad essere attivi sul mercato. Il lavoro non finisce mai, e voglio assicurarmi che Xbox sia tra i massimi attori del settore in termini di innovazione e competitività".

Nell'intervista, il boss del team Xbox ha poi confermato l'impegno di Microsoft negli investimenti nelle attuali sussidiarie degli Xbox Game Studios e per siglare nuove partnership non necessariamente finalizzate alle acquisizioni di studi esterni o IP. In quest'ottica rientrano le attività portate avanti da Spencer e dai suoi collaboratori nel sancire nuove alleanze con gli sviluppatori e i publisher nipponici, anche qui senza preludere ad acquisizioni. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro ultimo approfondimento sui giochi gratis di settembre su Xbox Game Pass, da Deathloop ad Assassin's Creed Odyssey passando per la remaster di Ni No Kuni.