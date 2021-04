Phil Spencer di Xbox torna in video: parte la caccia agli oggetti sulle mensole!

Phil Spencer è apparso in un video del podcast di GamesBeat, in collegamento dal suo studio, luogo apparentemente magico che nasconde tanti segreti... o almeno così sembra, stando agli indizi lanciati nei mesi scorsi.

Proprio nell'ufficio di Spencer era nascosta una Xbox Series S mostrata in un video diffuso a luglio 2020 (due mesi prima della presentazione avvenuta a settembre) e nelle scorse settimane sulle mensole della scrivania è apparsa una statua di Ludens, la mascotte di Kojima Productions.

Tom Warren di The Verge ha ironicamente dato il via ad una "caccia all'indizio" sui social al motto di "è tempo di zoomare" cercando di analizzare gli oggetti posti sui mobili dell'ufficio di Phil. Purtroppo non sembra esserci nulla di nuovo oltre alle foto di famiglia, una console Nintendo Switch e la statua di Ludens, niente novità in questo caso e apparentemente nessun messaggio nascosto tra le mensole.

Ricordiamo che questa settimana Microsoft ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, positivi grazie al successo di Xbox Game Pass e delle nuove console, la casa di Redmond si aspetta una carenza di scorte di Xbox Series X/S almeno fino a giugno, in estate la situazione legata alla produzione e alla distribuzione dovrebbe finalmente normalizzarsi, una buona notizia in vista della stagione autunnale.