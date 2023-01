Phil Spencer sull'acquisizione di Activision: 'Ho imparato molto. Chiuderemo l'affare'

Il recente incontro tra Jim Ryan e l'antitrust europea sembra non spaventare Phil Spencer, che ha da poco rivelato a IGN di essere ancora molto ottimista in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, da lui definita come una vera esperienza formativa.

Nel corso dell'intervista, Spencer ha sottolineato quanto sia stato importante per lui cimentarsi in questo processo in prima persona. Proprio grazie all'esperienza acquisita, Spencer è oggi molto più sicuro circa la buona riuscita dell'affare rispetto a quanto non fosse un anno fa, quando ancora non conosceva a fondo il mondo burocratico delle acquisizioni e tutte le loro implicazioni. Il suo ottimismo è rafforzato dal fatto che mancano ancora sei mesi rispetto alle tempistiche previste inizialmente per il completamento dell'iter, con diversi dirigenti dell'azienda che sono fermamente convinti di poter terminare l'acquisizione di Activision entro luglio 2023.

Spencer è inoltre convinto che le discussioni relative a questa acquisizione possano far bene a tutta l'industria, in quanto contribuirebbero a gettare luce sul suo funzionamento, sulle preferenze dei giocatori e molto altro.



Nonostante le dichiarazioni più che positive di Phil Spencer, non mancano però i rumor che gettano diverse ombre sulla situazione. Un recente report di Bloomberg rivela che, apparentemente, l'FTC americano avrebbe cercato di influenzare l'antitrust europea per far naufragare l'intero processo.