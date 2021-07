Phoenix Point Behemoth Edition: lo strategico a turni arriva su PS4 e Xbox One

Il publisher Prime Matter e gli sviluppatori di Snapshot Games hanno annunciato l'arrivo di Phoenix Point: Behemoth Edition su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo primo ottobre. Lo strategico a turni arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S con un upgrade gratuito.

Phoenix Point: Behemoth Edition per console includerà il gioco base, i quattro contenuti aggiuntivi scaricabili "Blood and Titanium", "Legacy of the Ancients", "Festering Skies" e "Corrupted Horizons" (quest'ultima uscirà lo stesso giorno anche per i giocatori PC), oltre ai controlli riprogettati per pad. Lo strategico verrà inizialmente pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One per poi arrivare con un upgrade gratuito anche sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X/S (la data non è ancora stata comunicata).

Phoenix Point è uscito per la prima volta su PC via Steam e Epic Games Store nel dicembre del 2019. Nel dicembre 2020 è seguita la Year One Edition con tutti DLC usciti fino a quel momento. Prima di lasciarvi al trailer di lancio di Phoenix Point: Behemoth Edition vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Phoenix Point per PC sulle pagine di Everyeye.