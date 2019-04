Phoenix Point: Epic ha pagato oltre due milioni di dollari per l'esclusiva?

Phoenix Point è il nuovo gioco di Julian Gollop, papà di XCOM: il producer ha recentemente annunciato uno speciale con Epic per rendere disponibile la versione PC del titolo in esclusiva su Epic Games Store. Fino a qui niente di strano, se non fosse che l'accordo sembra sia costata oltre due milioni di dollari alla casa di Fortnite.

Dopo l'annuncio di Snapshot Games relativo all'esclusiva di Phoenix Point per Epic Games Store la community ha storto il naso ed ha dato vita a numerose polemiche, in tutto questo è intervenuto anche un finanziatore del progetto su FIG, il quale ha rivelato di aver ottenuto un guadagno del 191% rispetto alla cifra investita.

Snapshot Games è però un piccolo studio indipendente, dove può aver trovato questa enorme quantità di denaro? Apparentemente proprio dal flusso versato da Epic Games per l'esclusiva sul suo store, pari a 2.247.058 dollari secondo i calcoli di alcuni finanziatori del gioco. Da questa cifra sono esclusi i guadagni provenienti da Xbox Game Store e Xbox Game Pass.

Julian Gollop ha difeso più volte l'accordo firmato con Epic Games, senza però rivelare le cifre in ballo, dichiarandosi comunque molto soddisfatto dei termini del contratto, che lascia alla sua compagnia ampia libertà creativa e commerciale.