Phoenix Point si mostra in un nuovo trailer dall'E3: esce a settembre 2019

Proseguono le novità nel mondo videoludico, grazie alla trasmissione di un nuovo appuntamento con Inside Xbox, successivo alla ricca conferenza Microsoft tenuta in occasione dell'E3 2019.

Tra le novità condivise durante la trasmissione troviamo la condivisione di un nuovo trailer di The Surge 2, ma non solo. Nel corso della sessione di approfondimento dedicata al mondo Xbox c'è stata infatti anche l'occasione per mostrare al pubblico contenuti inediti legati a Phoenix Point! Il gioco si è infatti mostrato in un nuovo trailer, dalle coinvolgenti atmosfere. Potete trovarlo direttamente in apertura a questa news: buona visione!

Come potete inoltre verificare nel cinguettio presente in calce a questa news, è stato confermato che la finestra di lancio di Phoenix Point è stata fissata per il settembre 2019.