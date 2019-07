Phoenix Point, il nuovo gioco dell'autore di X-Com, nuovamente rimandato

Brutte notizie per gli amanti degli strategici: Phoenix Point, il nuovo gioco a turni di Julian Gollop, autore del primo X-Com, è stato rimandato ancora. La sua uscita era infatti stata annunciata addirittura per il 2018, per poi essere rinviata prima al 3 settembre, ed ora, si spera definitivamente, a dicembre.

Lo hanno dichiarato gli stessi sviluppatori con un comunicato stampa: "Sappiamo che questo non è il nostro primo rinvio, e siamo molto dispiaciuto per i fan, che sappiamo come non vedano l'ora di mettere le mani su Phoenix Point. Nessuno è più deluso di quanto lo siamo noi, ma abbiamo tutti dovuto concordare sul fatto che preferiamo mancare una scadenza, piuttosto che far uscire qualcosa che non rispetta i nostri standard. Vogliamo che il Phoenix Point che giocate sia uno dei vostri giochi preferiti di sempre, e questo significa che ci serve un po' più di tempo".

Come detto in apertura, Phoenix Point è ora previsto per dicembre, anche se non è stata fissata una data d'uscita ben precisa. I backer del gioco però il 3 settembre potranno avere accesso in early access a una versione più completa del gioco.

Phoenix Point sarà un'esclusiva Epic Games Store per un anno, ma sarà incluso anche nell'Xbox Game Pass per PC.