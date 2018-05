Phoenix Point: il nuovo gioco del padre di XCOM slitta a giugno 2019

Snapshot Games ha annunciato che l'uscita di Phoenix Point è stata posticipata a giugno 2019. Il gioco, previsto inizialmente in uscita entro il 2018, si presenta come l'erede spirituale dell'originale XCOM.

A confermarlo è stato lo stesso Julian Gollop, l'autore del celebre X-COM: UFO Defense ora coinvolto nello sviluppo di Phoenix Point, che in un video messaggio ha rilasciato la seguente dichiarazione: "La nostra raccolta fondi su Fig si è conclusa con successo, ma abbiamo bisogno di espandere il team per venire incontro agli elevati standard di produzione e al livello qualitativo che stiamo cercando di ottenere. Per cercare di raggiungere il risultato che molti fan si aspettano da noi, facendo affidamento sul nostro team espanso, ho deciso di spostare la data di uscita a giugno 2019."

Ricordiamo che la raccolta fondi di Phoenix Point su Fig si è conclusa con un budget di oltre 765 mila dollari, cifra che ha superato di oltre 260 mila dollari il traguardo minimo fissato a 500 mila. Il gioco, realizzato sotto la supervisione Julian Gollop, si presenta come uno nuovo strategico per PC rivolto ai fan del genere, un vero e proprio erede spirituale dell'originale X-COM uscito negli anni '90. L'uscita di Phoenix Point, inizialmente prevista entro l'anno, è dunque fissata per giugno 2019.