Phoenix Point: il nuovo gioco del papà di XCOM esce a dicembre su PC e nel 2020 su console

Gli sviluppatori di Snapshot Games confezionano un nuovo video approfondimento di Phoenix Point dedicato ad una delle fazioni del titolo. Approfittando dell'occasione, gli autori bulgari annunciano la data di uscita su PC e la finestra di lancio su PS4 e Xbox One di questo ambizioso strategico sci-fi.

Sviluppato sotto l'egida del papà della serie di XCOM con il prezioso contributo dei tanti appassionati del genere che hanno deciso di finanziare in crowdfunding il progetto di Phoenix Point, l'ultimo strategico di Julian Gollop sarà ufficialmente disponibile su PC a partire dal 3 dicembre. Il titolo, come da accordi di esclusiva siglati tra Epic e Snapshot Games, approderà solo sulle pagine dell'Epic Games Store, una scelta che ha provocato non pochi malumori tra i baker di FIG.com che hanno riversato nelle casse del team di Gollop una cifra non inferiore ai 765.000 dollari.

Quanto alle versioni console, l'ultimo aggiornamento degli sviluppatori bulgari ci informa che Phoenix Point arriverà su Xbox One nel primo trimestre del 2020 e successivamente su PlayStation 4, con versioni che, supponiamo, vanteranno i medesimi contenuti dell'edizione PC pur smarcandosi da quest'ultima per il sistema di controllo e per la fruizione di menù e interfaccia tramite controller.