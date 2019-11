Phoenix Point: il nuovo video illustra il rapporto degli umani con gli invasori alieni

Dopo aver fissato a dicembre l'uscita di Phoenix Point su PC, gli sviluppatori di Snapshot Games capitanati Julian Gollop, il creatore della serie di X-COM, dedicano il nuovo video diario del loro strategico sci-fi al rapporto tra le fazioni umani e gli invasori alieni.

Costretti a fare i conti con questa minaccia aliena mutante, il nuovo trailer racconta di come le principali fazioni di esseri umani scampati all'apocalisse extraterrestre si rintaneranno all'interno di "nicchie ecologiche" sparse per il globo.

Superata la prima fase dell'invasione aliena, ciascuna fazione guarderà a questa mostruosa specie con occhi diversi, maturando così delle ideologie diametralmente opposte che si rifletteranno sull'avventura e sul modo in cui andremo ad approcciarci all'esperienza di gioco. Il canovaccio narrativo steso dagli autori di Snapshot Games trarrà spunto da questa divisione per farci assistere alla ripartenza del Progetto Phoenix, un programma che ambisce a unire le menti più brillanti di tutto il mondo con l'unico scopo di dare all'umanità la possibilità di risorgere dalle proprie ceneri.

Il distopico futuro delineato dal team diretto dal papà di XCOM costringerà perciò gli utenti a decidere quale strada intraprendere, dalla scelta delle fazioni da appoggiare alle specializzazioni da evolvere per le abilità e gli elementi di equipaggiamento. A questo punto non ci resta che lasciarvi all'ultimo video di Phoenix Point e ricordarvi che il nuovo titolo strategico di Julian Gollop arriverà su PC il 3 dicembre, nel primo trimestre del 2020 su Xbox One e successivamente su PlayStation 4.