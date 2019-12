Phoenix Point: posticipato l'arrivo su Xbox Game Pass per PC

È arrivata all'ultimo minuto la notizia del posticipo della versione Xbox Game Pass per PC di Phoenix Point, attesissimo seguito spirituale di XCOM disponibile da qualche giorno esclusivamente sull'Epic Games Store.

Ecco di seguito la dichiarazione degli sviluppatori:

"Il fatto è che abbiamo deciso di mollare. Siamo eccessivamente occupati nella preparazione del gioco nelle sue fasi finali e non abbiamo l'esperienza necessaria con il Game Pass e con il Microsoft Store, quindi non siamo preparati abbastanza da pubblicare il gioco in tempo su queste piattaforme."

"Rispetto ad altre piattaforme, qui è necessario disporre di alcuni requisiti come la certificazione Microsoft e documenti legali. Sebbene sia tutto ok con alcuni di questi requisiti, ce ne sono altri ancora da soddisfare."

"Nello specifico, non siamo in grado di pubblicare gli stessi contenuti disponibili su altre piattaforme anche su quelle Microsoft. Dal momento che vogliamo fare in modo che tutti i giocatori possano accedere a tutte le versioni di Phoenix Point a prescindere dalla piattaforma di riferimento, dobbiamo continuare a lavorarci su prima di poter procedere alla pubblicazione."

"Non abbiamo ancora informazioni da darvi sulla possibile data d'uscita di Phoenix Point sul Game Pass o sul Windows Store. Sappiate però che stiamo lavorando duramente per risolvere tutte le problematiche e cercheremo di tenervi informati."

Insomma, pare ci sia stato qualche problemino in fase di sviluppo e che gli abbonati a Xbox Game Pass su PC dovranno attendere ancora un po' prima di poter mettere le mani sullo strategico senza alcun costo aggiuntivo.

Sapevate che Phoenix Point uscirà anche in versione fisica per PC, PlayStation 4 e Xbox One? Sulle nostre pagine trovate anche il trailer di lancio di Phoenix Point.