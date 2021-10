Phoenix Point: lo strategico del papà di XCOM è disponibile su PS4, Xbox One e Game Pass

Gli sviluppatori di Snapshot Games celebrano con un video l'arrivo su PS4, Xbox One e nella ludoteca dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass di Phoenix Point.

Proposto su console con la Behemoth Edition, lo strategico a turni ideato da Julian Gollop - papà del primo capitolo della serie di X-COM (UFO: Enemy Unknown) - vanta tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni rappresentate da un'interfaccia rinnovata, da uno schema di controlli più intuitivo e con il supporto alla "retrocompatibilità evoluta" su PS5 e Xbox Series X/S giocare in 4K a 60fps, in aggiunta all'update nextgen gratuito che sarà disponibile dopo il lancio.

All'interno della Behemoth Edition di Phoenix Point trovano spazio tutti i contenuti della campagna principale e quattro espansioni, compreso il nuovo DLC 4 Corrupted Horizons approdato anche su PC. I fan di strategici a turni potranno così coltivare la propria passione per i titoli "alla XCOM" anche su console e partecipare alla battaglia su scala globale narrata in Phoenix Point con la comparsa del Pandoravirus, una catastrofe ambientale che ha trasformato animali e umani e in orribili mutanti.

Il compito affidato agli utenti sarà quello di partecipare al Progetto Phoenix, un piano d'emergenza planetario composto da soldati d'elite e da scienziati impegnati a fronteggiare la minaccia globale del Pandoravirus e a riportare la pace nelle aree maggiormente colpite dai mutanti. Per un approfondimento ulteriore sui contenuti e sull'esperienza di gameplay da vivere nella nuova avventura strategica di Julian Gollop, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Phoenix Point per PC.