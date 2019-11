Phoenix Point: trailer di lancio per lo strategico dell'autore di XCOM

In vista dell'imminente debutto su PC, Snapshot Games ha pubblicato il trailer di lancio di Phoenix Point, nuovo progetto di Julian Gollop - papà del primo capitolo della serie XCOM (UFO: Enemy Unknown) - finanziato con successo su Fig.

Per prima cosa, il filmato ci presenta il setting e l'ambientazione del gioco, che metterà i giocatori al centro di una disperata lotta per salvare la Terra da una minaccia aliena mutante. "Dopo una catastrofe ambientale su scala globale è comparso il Pandoravirus, che ha iniziato a trasformare tutte le creature, compresi gli umani, in orribili mutanti. Incapace di fermare il virus, gran parte della civiltà umana è stata spazzata via: rimangono solo piccole comunità, separate da idee diverse e da un paesaggio vastissimo. Il Phoenix Project, un antico piano d'emergenza contro la catastrofe globale, è l'unica speranza per riunire l'umanità e salvare il pianeta".



Dopodiché, ci offre un assaggio del gameplay, caratterizzato da un sistema di combattimento tattico a turni e un esclusivo sistema di mira libera, che consente di controllare in maniera diretta i colpi dei soldati in combattimento. I giocatori saranno inoltre chiamati a sviluppare nuove tecnologie, pianificare le operazioni e gestire le relazioni diplomatiche (Phoenix Project non è l'unica organizzazione a salvaguardia della Terra).

Phoenix Point verrà pubblicato il 3 dicembre su PC in esclusiva Epic Games Store in tre differenti edizioni - Standard, Deluxe e Ultra Edition. Su Xbox One arriverà all'inizio del 2020, mentre su PlayStation 4 più tardi nel corso del prossimo anno.