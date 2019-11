Phoenix Point uscirà anche in versione fisica per PC, PS4 e Xbox

Snapshot Games e Koch Media hanno annunciato una partnership per la distribuzione della versione fisica, da parte di Deep Silver, del futuristico strategico a turni Phoenix Point, nuovo progetto del papà di XCOM.

"La popolazione umana è stata decimata. I sopravvissuti si riuniscono in rifugi isolati sparsi in tutto il mondo. Phoenix Point offre una nuova prospettiva al gioco strategico a turni. Pianifica le operazioni, ricerca nuove tecnologie e costruisci alleanze per unire il pianeta o distruggere i tuoi rivali, quindi personalizza la tua squadra e dispiegala in zone di conflitto in tutto il mondo con obiettivi dinamici e ambienti distruttibili. Mappe generate proceduralmente, trame ramificate e nemici che mutano per contrastare le tue tattiche creano un'enorme varietà di sfide e sorprese."

Phoenix Point uscirà a dicembre su PC e arriverà nel 2020 su Xbox One e PlayStation 4, la versione digitale sarà pubblicata da Snapshot Games mentre la distribuzione fisica sarà affidata anche in Italia al gruppo Koch Media con l'etichetta di publishing Deep Silver. La versione Windows Digital arriverà in esclusiva su Epic Games Store e non sarà distribuita su Steam o altri marketplace digitali.