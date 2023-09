Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy arriva su Xbox Game Pass: ecco la data

A pochi anni dal lancio di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy in Europa, è tempo di dare il benvenuto alla raccolta anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Nel corso del recente Xbox Digital Showcase, il team di Capcom ha infatti ufficialmente annunciato che presto i giocatori abbonati a Xbox Game Pass potranno beneficiare dell'aggiunta del titolo nel catalogo. L'appuntamento è peraltro vicinissimo: Phoenix Wrights: Ace Attorney Trilogy sarà infatti disponibile nel catalogo del servizio tra pochissimi giorni, con i tribunali videoludici pronti ad aprire i battenti nel corso della giornata di martedì 26 settembre 2023.

L'avventura investigativa va dunque ad aggiungersi al già ricco catalogo di giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra fine settembre e inizio ottobre. Dopo aver dato il benvenuto a Lies of P e in attesa di Payday 3, il servizio di abbonamento di Microsoft continua a crescere a pieno ritmo, accogliendo al suo interno giochi degli Xbox Game Studios e titoli terze parti.



Per maggiori informazioni sulla raccolta proposta da Capcom, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile la nostra recensione di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, che include al suo interno i primi tre giochi della celebre saga, per un totale di ben quattordici episodi e casi da risolvere.