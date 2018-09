Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy arriverà anche in Occidente nei primi mesi del 2019

Durante il Tokyo Game Show, Capcom Japan ha annunciato Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy per il mercato giapponese, oggi scopriamo che la raccolta arriverà anche in Occidente nei primi mesi del 2019.

Per l'occasione Capcom ha pubblicato un trailer in lingua inglese di Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, pacchetto che include tre giochi della serie: Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice For All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations.

La collection sarà disponibile nei formati PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, al momento non è chiaro se in Europa il gioco arriverà solamente in versione digitale o anche in edizione retail, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte del publisher.