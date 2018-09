Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy arriverà su PS4, Xbox One, PC e Switch nel 2019

Nel corso del Tokyo Game Show 2018, Capcom ha annunciato che Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nei primi mesi del 2019.

Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. La raccolta risulta al momento confermata per il solo mercato giapponese, dove verrà pubblicata anche nei formati Collector's Edition ed e-Capcom Limited Edition. Restiamo in attesa dell'annuncio riferito al mercato occidentale, che probabilmente non tarderà ad arrivare.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy includerà tutti e 14 i capitoli della trilogia composta da Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice For All e Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations, che ha debuttato nel 2001 su Game Boy Advance per poi approdare su molte altre piattaforme, tra cui Nintendo DS, 3DS, Wii, PC e dispositivi mobili Android e iOS.

Capcom ha specificato che sarà possibile scegliere tra il doppiaggio inglese e quello giapponese, e che saranno presenti ben 10 slot di salvataggio. Ulteriori informazioni verranno svelate successivamente, restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti.