Phonopolis è il nuovo gioco di Amanita: trailer per l'erede di Happy Game

Dopo aver conquistato il pubblico con l'originale Happy Game (potete recuperare la nostra recensione di Happy Game, premiato con un netto 9/10), il team di sviluppo di Amanita Design presenta il suo nuovo titolo.

Dopo il breve teaser trailer pubblicato a maggio, la software house sfrutta il palco del Future Games Show per offrire visibilità a Phonopolis. Avventura dai toni distopici, l'Indie si è mostrato all'evento digitale in un filmato tanto criptico quanto suggestivo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video presenta l'avventura che vedrà protagonista Felix, cittadino di un regno in procinto di restare vittima di un colpo di stato autoritario.

Fondendo tematiche quali manipolazione e individualismo, Phonopolis mira a conservare anche una buona dose di cinico umorismo. Al momento, l'Indie di Amanita Studios non ha una data di lancio precisa, e resta atteso su PC (via Steam).