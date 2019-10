La Photo Mode di Cyberpunk 2077 sarà disponibile già al lancio? Lo suggerisce CD Projekt

Nella dotazione da netrunner di V potrebbe esserci anche una fiammante fotocamera virtuale, o almeno questo è quanto ci suggeriscono gli autori di CD Projekt RED con la nuova immagine dedicata alla Photo Mode di Cyberpunk 2077.

La gif animata apparsa sulle pagine del profilo Twitter ufficiale della software house polacca mostra infatti i grattacieli di Night City e, subito dopo, il logo stilizzato di una fotocamera: per rendere ancora più chiaro il messaggio, gli autori della serie ruolistica di The Witcher hanno approfittato dell'occasione per lanciare una campagna social tramite gli hashtag #CaptureCyberpunk e #PhotosFromNightCity.

Nei mesi scorsi, i vertici di CD Projekt hanno glissato più volte sull'argomento, ritenendo opportuno non sbilanciarsi per confermare o smentire la presenza della modalità Fotografica tra le funzioni ingame di Cyberpunk 2077 accessibili sin dall'uscita del kolossal sci-fi o, in alternativa, tramite una patch gratuita da pubblicare nel periodo post-lancio.

A dispetto delle criptiche modalità di annuncio della Photo Mode di Cyberpunk 2077, quindi, possiamo dare praticamente per scontata la sua integrazione nel titolo già dal fatidico giorno di commercializzazione, che ricordiamo essere previsto per il mai troppo vicino 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Mentre attendiamo con impazienza di scoprire quali folli strumenti hi-tech saranno integrati nella futuristica fotocamera di V, vi invitiamo a scoprire le meraviglie e i pericoli dei quartieri di Night City con questo speciale firmato da Tommaso "Todd" Montagnoli dopo aver scambiato quattro chiacchiere con l'Art Director Kasia Redesiuk.