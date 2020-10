Phsmophobia: come rilevare una sfera di luce in una stanza

Phasmophobia è il nuovo fenomeno (paranormale) del momento. In questo ambizioso quanto riuscito titolo indie vestiremo i panni di un gruppo di investigatori dell'occulto, intenti a scoprire il tipo di fantasma che infesta un luogo. I modi per farlo sono tanti, uno di questi è individuare una sfera di luce: vediamo come.

Le sfere di luce sono manifestazioni luminose rilevabili soltanto dalla strumentazione video, ovvero una videocamera posizionata in un preciso punto della casa. Come capire il luogo preciso in cui indagare?

Per prima cosa dovete compiere un giro esplorativo di tutta l'abitazione, prestando attenzione a qualsiasi segno della presenza del fantasma. Usate un termometro o un lettore di EMF; prima o poi uno di questi strumenti vi segnalerà che vi trovate nella stanza infestata. A questo punto, senza fare troppo rumore o perdere troppo tempo (la presenza potrebbe infastidirsi e decidere che dovete andare via), scegliete un punto che offra una buona visuale dell'intera location per posizionare la videocamera.

Un tavolino, una mensola o un caminetto potrebbero essere dei buoni punti. Una volta piazzata la camera (potete ruotarla tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e piazzarla con F) accendetela, facendo clic destro. Spegnete tutte le luci della stanza e poi tornate al vostro furgone. Sul monitor del computer potrete osservare la visuale della videocamera appena piazzata; cliccando sul mouse cambierete inquadratura (utile se avete piazzato più di una camera) mentre facendo clic sulla tastiera attiverete la visione notturna. Quest'ultima è fondamentale per individuare la traccia che state cercando. Rimanete con la visione notturna e osservate per una ventina di secondi lo schermo: potreste vedere, a un certo punto, un lampo di luce bianca che illumina la stanza per un attimo. A volte è anche possibile distinguerne la forma sferica. Si tratta di una Sfera di luce, indizio fondamentale per identificare alcuni tipi di fantasmi.

Ovviamente non è facile, perché dovrete avere pazienza e saper scegliere il punto migliore. Se non vedete nulla, provate a tornare indietro e cambiare l'angolo di inquadratura. Se anche questo non doveste bastare, forse avete sbagliato stanza della casa: ricominciate a cercare segni della presenza spiritica in altri luoghi per piazzare nuovamente la videocamera. Questo è tutto quello che serve sapere per trovare una Sfera di luce in Phasmophobia.