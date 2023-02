Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, il lancio è dietro l'angolo: al via gli eventi di pre-release

Dopo avervi presentato la nuova espansione di Magic: The Gathering, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno a metà gennaio, il nuovo set dell'acclamato gioco di carte di Wizards of The Coast è ormai in dirittura d'arrivo nei negozi, con gli eventi di pre-release già iniziati in tutta Italia e che continueranno fino al 9 febbraio.

L'uscita ufficiale di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno è infatti fissata per il 10 febbraio, ma i giocatori che si recheranno in un negozio di zona di Magic avranno la possibilità di acquistare un Prerelease Pack dell'ultimo set dello storico TCG e utilizzarlo per costruire un deck da testare contro gli altri partecipanti agli eventi di pre-lancio.

Un ottimo modo per apprendere le nuove meccaniche introdotte in Magic con il set a tema phyrexiano, per conoscerne le carte e per mettersi alla prova con un formato diverso, quello del draft, che vi permetterà di comporre un mazzo da 40 carte (una ventina di creature, artefatti e incantesimi della nuova espansione e una ventina di terre) e di partecipare a tornei e partite amichevoli utilizzando il deck appena costruito.

Ogni Prerelease Pack vi metterà a disposizione 6 buste per draft di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, una carta promozionale foil scelta randomicamente con rarità Rara o Mitica, uno dado a 20 facce e una carta codice per MTG: Arena, sul quale la nuova espansione di Magic verrà invece lanciata il 7 febbraio. Un pacchetto estremamente ricco, a cui si aggiunge il divertimento di "sbustare" l'espansione in compagnia e di testare le nuove meccaniche e le proprie capacità di deckbuilding.

Wizards of The Coast ha invitato anche noi di Everyeye ad un evento di pre-release di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, che si è tenuto il 3 febbraio a Milano, da Excalibur Games. Abbiamo avuto la possibilità di testare e di vedere in gioco diversi mazzi draft interamente composti da carte della nuova espansione, confermando l'arrivo di una serie di meccaniche decisamente interessanti, come "Tossico" e "Per Mirrodin!".

Non solo: durante la nostra esperienza abbiamo avuto la fortuna di trovare la carta di Elesh Norn, Madre delle Macchine, una delle più potenti, rare e interessanti di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, nonché la creatura di copertina della nuova espansione!