Physint di Hideo Kojima: molti pensano che uscirà su PS6, ecco i possibili indizi

Durante lo State of Play del 31 gennaio, Hideo Kojima ha annunciato Physint. un nuovo gioco di spionaggio in esclusiva per PlayStation. Ma siamo sicuri che il gioco uscirà su PS5? No, molti in realtà non lo sono e anzi, in tanti pensano che il gioco arriverà sulla prossima console di casa Sony.

La community ha analizzato il video di presentazione e i messaggi pubblicati sui social da Kojima Productions, scoprendo alcuni indizi legati ad un possibile lancio del gioco su PlayStation 6.

Ad esempio, relativamente alla partnership tra Sony e Kojima, lo stesso parla genericamente della produzione di "un nuovo gioco esclusivo per PlayStation" senza citare direttamente PS5 ma utilizzando la denominazione generica. Certo, non cita nemmeno PS6, questo è ovvio...

Kojima si riferisce poi al suo gioco con queste parole: "It is a completely new Action Espionage for the next-generation." Proprio il termine next-generation ha acceso gli animi, ma non è chiaro se il producer giapponese volesse riferirsi effettivamente alla prossima generazione di console o semplicemente al fatto che il gioco utilizzerà tecnologie avanzate di nuova generazione.

Infine, il terzo indizio riguarda il possibile periodo di lancio del gioco. Physint sembra essere nelle primissime fasi della pre-produzione e prima di dedicarsi a questo progetto, Hideo Kojima porterà prima a termine Death Stranding 2 On The Beach (atteso per il 2025) ma ricordiamoci che il maestro sta lavorando anche a OD in esclusiva per Xbox, quest'ultimo ancora senza una finestra di lancio.

Stando così le cose è improbabile che la produzione di Physint possa iniziare prima del 2025 inoltrato o 2026, con uscita prevista ottimisticamente per il 2027 o 2028. E guarda caso (o forse no?), molti insider datano proprio il lancio di PlayStation 6 al 2028...