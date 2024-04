Se vi piacciono i giochi open world survival e le anatre, adorerete questo nuovo gioco

Immaginate giochi di stampo survival come DayZ o Rust, tuttavia vissuti dalla prospettiva di un'anatra: se vi piace questa idea così particolare ed inconsueta eccovi dunque servito Duckside, nuova opera di tinyBuild in arrivo su PC via Steam.

Duckside funziona sostanzialmente come tanti altri survival in circolazione: all'interno di un vasto open world in continua evoluzione ci ritroveremo ad accumulare risorse, costruire basi e creare strumenti all'interno di un contesto PvP o player-versus-enviroment, tutto nei panni di agguerrite anatre protette da elmetti ed armate fino ai denti. Trovare equipaggiamenti sempre migliori e costruire roccaforti resistenti è il modo ideale per garantire la sopravvivenza del nostro pennuto, che nel frattempo può anche volare liberamente in aria e pure sparare al tempo stesso.

Nulla però è davvero sicuro in Duckside, con ogni struttura che può essere distrutta ed ogni risorsa che può essere rubata: sta dunque a noi prendere il controllo della situazione per assicurare la salvaguardia della nostra anatra in un mondo sempre più pericoloso con il passare del tempo. Al momento tinyBuild non ha ancora rivelato quando Duckside sarà disponibile su PC, ma in ogni caso è già possibile aggiungere il gioco sulla propria wishlist su Steam in attesa di maggiori novità da parte degli sviluppatori.

