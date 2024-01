Vi piace Palworld? Allora non dovete proprio perdervi questi giochi

Come ben saprete, Palworld sta avendo un successo senza precedenti e sono davvero in tantissimi i videogiocatori che hanno apprezzato l'esperienza confezionata da PocketPair. Se anche voi vi state divertendo con il Pokémon-like, vi proponiamo tre giochi che potrebbero piacervi per via delle somiglianze con il survival in terza persona.

TemTem

Sarebbe inutile consigliarvi di giocare a Pokémon Scarlatto e Violetto o a qualsiasi altro tiolo della serie Game Freak, poiché è probabile che proprio l'amore verso la serie Nintendo vi abbia portato ad acquistare Palworld. Proprio per questo motivo, vogliamo suggerirvi di giocare un prodotto fortemente ispirato a Pokémon che, però, non include anche meccaniche provenienti da altre produzioni videoludiche e vanta il tradizionale sistema di combattimento a turni. TemTem è infatti un monster collector molto classico che include una modalità storia e una componente PvP. Oltre ad essere in continua espansione tramite aggiornamenti gratuiti, il titolo è perfettamente giocabile online in compagnia di altri giocatori e vanta una community molto attiva. Il motivo per cui TemTem è molto amato dal pubblico è perché, a differenza di Palworld, le creature sono tutte originali e godono di un design molto interessante. Non meno importante è il fatto che il titolo è disponibile su tutte le piattaforme, incluse PlayStation e Switch.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Se invece avete apprezzato la componente esplorativa di Palworld, allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (ed il suo prequel, Breath of the Wild). PocketPair si è ispirata alle due esclusive Nintendo Switch per molte meccaniche, come quella legata all'arrampicata sulle pareti verticali, alla stamina, al deltaplano e non solo. Chiunque si sia divertito con queste meccaniche di gameplay non potrà che adorare anche Zelda, che vanta anche una mappa enorme e meravigliosa, senza contare la possibilità di utilizzare i poteri speciali per assemblare oggetti, costruire veicoli e risolvere i tantissimi puzzle che si nascondono in ogni angolo del mondo di gioco. Insomma, si tratta di un titolo imperdibile per tutti quei giocatori alla ricerca di un prodotto basato principalmente sull'esplorazione.

Slime Rancher 2

Abbiamo pensato anche a tutti i videogiocatori che si sono concentrati molto di più sull'aspetto gestionale di Palworld e vogliono un altro titolo in cui poter catturare mostriciattoli da portare in base. Se anche voi fate parte di questi utenti, allora dovete assolutamente provare Slime Rancher 2, attualmente in Early Access e disponibile anche su PC e Xbox Game Pass. Si tratta di un gioco in prima persona incredibilmente colorato in cui la protagonista può gestire una sorta di fattoria tecnologica in cui realizzare recinti e altre strutture in cui posizionare gli Slime, tenerissime creature gelatinose che si possono catturare in giro per la mappa. Una volta ritornati in base dopo una fase di esplorazione, sarà possibile collocare i mostri nei recinti, dargli da mangiare e persino farli accoppiare per dare vita a creature ibride. Si tratta quindi di un prodotto perfetto per chi vuole replicare - senza violenza e maltrattamenti - l'aspetto gestionale di Palworld.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale sulle accuse di plagio mosse a Palworld.