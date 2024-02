Vi sta piacendo Helldivers 2? Provate anche questi giochi simili, potrebbero sorprendervi

State amando alla follia il nuovo Helldivers 2 e vorreste provare altri sparatutto cooperativi degni di nota? Ecco allora alcuni prodotti che potrebbero fare proprio al caso vostro.

Starship Troopers Extermination

Se amate eliminare insetti giganti e avete apprezzato la vena di ironia che caratterizza Helldivers 2, sappiate che entrambe le caratteristiche del titolo Arrowhead Game Studios si rifanno alla serie di film intitolata Starship Troopers, alla quale è stato di recente dedicato uno sparatutto cooperativo. A questo proposito, vi suggeriamo di dare un’opportunità a Starship Troopers: Extermination, attualmente in Accesso Anticipato su Steam. Se volete saperne di più sul titolo, vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro provato dell’Early Access di Starship Troopers Extermination.

Back 4 Blood

Chi apprezza gli sparatutto cooperativi ed è disposto ad abbandonare il setting spaziale per un’apocalisse zombi potrebbe apprezzare Back 4 Blood. Per chi non lo sapesse, si tratta dell’ultima fatica di Turtle Rock Studio, il team di sviluppo formato da molti membri dello studio che ha dato i natali a Left 4 Dead, al quale il gioco si ispira fortemente. Back 4 Blood offre una campagna altamente rigiocabile e strutturata in capitoli, durante i quali i giocatori devono farsi largo tra orde inferocite di mangiacervelli e collaborare per sopravvivere. Oltre alla campagna PvE, il gioco include anche una componente multiplayer competitiva in cui si possono vestire i panni dei non morti.

Remnant 2

Un altro gioco che tutti gli appassionati di shooter co-op dovrebbero recuperare è Remnant 2, che come il suo predecessore mescola meccaniche tipiche dei soulslike a quelle di un roguelike. Il risultato è uno sparatutto caratterizzato da un’elevata rigiocabilità, infinite possibilità di personalizzazione delle build grazie alle classi ibride e una quantità invidiabile di boss da sconfiggere. Se vi abbiamo incuriosito, sappiate che sulle nostre pagine trovate la recensione di Remnant 2.

Deep Rock Galactic

A chi vorrebbe provare un’esperienza cooperativa ambientata nello spazio ma leggermente diversa sul fronte ludico da quella di Helldivers 2, invece, consigliamo Deep Rock Galactic. Nei panni di un bizzarro gruppo di nani spaziali, dovrete partire alla volta di miniere sparse in giro per la galassia in cui accumulare risorse preziose e massacrare creature aliene con un arsenale di tutto rispetto.

Warhammer 40000 Darktide

Non potevamo poi non citare Warhammer 40000: Darktide, sviluppato dagli stessi autori di Vermintide. Questo sparatutto in prima persona con focus sulla componente co-op è semplicemente perfetto per chi vuole massacrare orde di nemici in missioni dal livello di sfida piuttosto elevato. In questo caso manca la vena d’ironia che caratterizza Helldivers 2, ma a compensare questa carenza abbiamo un setting davvero affascinante, visto il materiale di riferimento.

Avete già dato uno sguardo alla nostra recensione di Helldivers 2?