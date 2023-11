Vi piacerebbe Diablo 2 in Unreal Engine 5? Qualcuno lo sta creando!

Come vi raccontammo nella nostra recensione di Diablo 2 Resurrected, la nuova versione dell'iconica opera targata Blizzard Entertainment ha goduto di nuova linfa vitale grazie all'aggiornamento tecnico messo a punto dagli sviluppatori. Ma c'è chi prova a spingersi ancora oltre provando ad immaginare Diablo II in Unreal Engine 5.

L'artista Michal Wawruch sta infatti mettendo a punto una versione del secondo episodio di Diablo realizzata attraverso l'Unreal Engine 5, in modo così da fargli compiere un ulteriore salto in avanti sul fronte visivo rendendo l'opera Blizzard più bella che mai agli occhi del giocatore. L'autore mostra anche in un video su Youtube quanto svolto nella riproposizione dello scenario Durance of Hate, mai apparso così curato nei dettagli prima d'ora.

Wawruch è ripartito proprio da Diablo II Resurrected per sviluppare la sua creazione, mettendola anche a confronto sia con la Remastered ufficiale di Blizzard che con il gioco originale pubblicato su PC nel 2000 per mettere ulteriormente in risalto i suoi progressi e tutte le migliorie tecniche apportate. Non c'è che dire, sembra un lavoro svolto in maniera egregia, sebbene l'autore sottolinei la necessità di avere almeno una GPU NVIDIA GeForce 1060 per far funzionare correttamente la sua mod.

Come vi sembra il lavoro di Wawruch?