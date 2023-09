Vi è piaciuto Lost in Random? Moon Hood annuncia un nuovo gioco scolpito nell'argilla!

Dopo il successo riscosso da Lost in Random, il 2023 ha portato con sé la nascita di Moon Hood, software house indipendente guidata dagli autori della fiaba dark e di Ghost Giant.

A pochi mesi dalla fondazione del team, arriva a sorpresa il primo annuncio ufficiale sul prossimo progetto dei talentuosi creativi. Con il teaser trailer che trovate in apertura a questa news, Moon Hood ha infatti svelato di essere al lavoro su di un nuovo videogioco, i cui personaggi saranno letteralmente scolpiti nell'argilla. Per l'occasione, alla squadra di programmatori e game designer si sono dunque aggiunti scultori e pittori di miniature, pronti a offrire il proprio contributo alla misteriosa produzione.



Al momento, Moon Hood non è ancora pronta a svelare il titolo del suo nuovo gioco, che troverà casa su PC, console e anche VR. Il lancio del titolo sarà curato dal publisher Fast Travel Games, ma dietro le quinte sta operando anche un terzo soggetto. Nel teaser trailer appena pubblicato, il team svedese rivela infatti di star collaborando anche con un'altra realtà, il cui nome è però ancora top secret.

In attesa di poterne sapere di più, resta valido quanto espresso nella nostra recensione di Lost in Random, una adorabile fiaba dark da scoprire su PC e console.