Se ti è piaciuto Persona 5, dovresti proprio giocare questi giochi giapponesi

La serie di Persona gode da sempre dei favori di critica e pubblico grazie all'elevata qualità dei singoli giochi che la compongono. In particolare Persona 5, tra gioco originale e versione Royal, si è imposto come uno dei migliori JRPG mai pubblicati, imperdibile per ogni appassionato del genere.

Ancora non sappiamo esattamente quando esce Persona 6, ma intanto se avete ancora fame di JRPG vi consigliamo 5 giochi simili a Persona 5 che non dovete assolutamente perdere, alcuni dei quali realizzati sempre da Atlus:

NEO The World Ends With You

Proprio come Persona 5, anche l'opera targata Square Enix è un vero e proprio tributo a Tokyo e la sua cultura, senza dimenticare uno stile visivo a sua volta molto ispirato, differente rispetto a quello pensato da Atlus ma al tempo stesso dotato di gran fascino e che può avere tutto ciò che serve per attirare le attenzioni dei fan di Persona. A differenza di Persona 5, però, NEO The World Ends With You segue una struttura Action/RPG, tuttavia per atmosfere e tematiche è una intrigante alternativa che saprà ricompensare chiunque gli dia una chance.

Shin Megami Tensei V

La serie di Persona nasce proprio come spin-off di Shin Megami Tensei, pertanto recuperare Shin Megami Tensei V è una tappa obbligatoria per i fan delle produzioni Atlus. Il quinto episodio della serie è arrivato su Nintendo Switch nel 2021 e si è subito imposto come uno dei migliori JRPG disponibili sulla console ibrida Nintendo. Oltre ad uno stile grafico evocativo ed una storia capace di coinvolgere dall'inizio alla fine, Shin Megami Tensei si rivela avvincente anche sul piano ludico grazie ad un sofisticato sistema di combattimento e battaglie dall'alto tasso di sfida e spettacolarità. Insomma, si va a botta sicura.

Soul Hackers 2

Parte della serie Devil Summoner, anche Soul Hackers 2 è collegato alla serie di Shin Megami Tensei, condividendo diversi tratti in comune sia con questo brand che con Persona. Pur senza magari raggiungere le stesse vette qualitative degli altri due celebri nomi complice una struttura dei dungeon non del tutto convincente, Soul Hackers 2 ha il tipico tratto distintivo delle opere Atlus tra uno stile estetico di gran fascino ed una storia ricca di colpi di scena, senza dimenticare impegnative battaglie a turni che sapranno soddisfare gli amanti di JRPG, anche quelli più esigenti.

Tokyo Mirage Sessions #FE

Shin Megami Tensei incontra Fire Emblem: il crossover che non ti aspetti è divenuto originariamente realtà su Wii U a cavallo tra il 2015 e il 2016, per poi sbarcare anche su Nintendo Switch nel 2020 attraverso la versione Encore. Tokyo Mirage Sessions #FE mescola tra loro lo stile, le meccaniche e le atmosfere delle serie atlus e Nintendo dando vita ad un connubio piuttosto particolare ma efficace: al netto di una storia non particolarmente esplosiva, il sistema di combattimento a turni e l'esplorazione dei dungeon funziona bene quanto basta per rendere questo progetto meritevole di essere recuperato quanto prima.

Yakuza Like A Dragon

Nata e proseguita come Action/Adventure per tanti anni e svariati episodi, nel 2020 la serie di Yakuza va incontro ad una svolta inaspettata abbracciando la formula JRPG per il sistema di combattimento. Yakuza Like A Dragon prende spunto proprio da Persona 5 per le meccaniche di gioco e, pur senza magari replicarne la profondità, si dimostra avvincente e fuori di testa quanto basta per rivelarsi irresistibile agli occhi dei fan. Per il resto il cuore di Yakuza resta intatto tra innumerevoli attività secondarie con cui intrattenersi e grandi città da esplorare in ogni più piccolo dettaglio. E non è finita qui: non perdetevi il nostro provato di Like A Dragon Infinite Wealth per farvi un'idea ancora più chiara sulle potenzialità del seguito!