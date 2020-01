Piaga e Shifu: nuove skin del Capodanno Cinese nel negozio di Fortnite

Anche oggi il negozio di Fortnite si aggiorna con nuove skin e contenuti inediti, tra cui due costumi dedicati al Capodanno Cinese, evento ormai passato ma che Epic Games non aveva ancora festeggiato a dovere.

Nello specifico parliamo del Monaco Shifu, in vendita a 1.200 V-Buck (circa 12 euro al cambio attuale), in vendita oggi anche Skully e Piaga rispettivamente a 1.200 V-Buck e 1-500 V-Buck, di seguito l'elenco completo delle nuove skin Fortnite del 27 gennaio:

Fortnite Skin 27 gennaio 2020

Piaga (Skin) - 1.500 V-Buck

Skully (Costume) - 1.200 V-Buck

Bash (Skin) - 1.500 V-Buck

Aeroplanino di Carta (Deltaplano) - 800 V-Buck

Corridore Rinnegato (Strumento di Raccolta) - 1200 VV-Buck

Granchio (Emote) - 500 V-Buck

Piagnisteio (Emote) - 500 V-Buck

Shifu (Skin) - 1.200 V-Buck

Gan (Costume) - 1.200 V-Buck

Seduta Shaolin (Emote) - 200 V-Buck

Fyra (Skin) - 1.500 V-Buck

Percussore Stradale (Strumento di Raccolta) - 1.200 V-Buck

Tante altre le novità ora disponibili, tra cui le emote Granchio, Seduta Shaolin e Piagnisteo, il deltaplano Aeroplanino di Carta e le skin Fyra e Bash.

Un nuovo aggiornamento di Fortnite potrebbe uscire questa settimana anche se la situazione non è troppo chiara, Epic Games ha infatti annunciato che la Stagione 2 prenderà il via il 20 febbraio ma non è chiaro se siano in programma altri contenuti per la Season One oppure no. A breve gli sviluppatori pubblicheranno un update tecnico che cambierà il motore fisico di Fortnite, decisione che ha fatto preoccupare Ninja a tal punto da sfogarsi pubblicamente in una recente trasmissione e su Twitter.