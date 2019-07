I piani per il lancio di Nintendo Switch in Cina saranno annunciati ad agosto

Nintendo e Tencent Corporation hanno annunciato che il 2 agosto terranno una conferenza stampa al Pudong Shangri-la Hotel di Shangai per annunciare i piani relativi al lancio di Nintendo Switch in Cina.

Lo scorso aprile le due aziende hanno stretto una partnership proprio per gestire insieme il lancio della console sul mercato asiatico (Giappone escluso, ovviamente), territorio dove Tencent è estremamente popolare grazie ai suoi giochi free to play per PC e mobile come League of Legends, Arena of Valor e Fortnite, tutti pubblicati in Asia dal colosso cinese.

Al momento non sappiamo quando Nintendo Switch sarà disponibile in Cina, il 2 agosto le due aziende dovrebbero svelare data di uscita, prezzi e giochi di lancio della piattaforma, gli analisti si aspettano non solo versioni localizzate in cinese di titoli popolari (come Splatoon 2, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe) ma anche giochi prodotti da sviluppatori locali, dando il via ad un programma simile al PlayStation China Hero Project.