Un primo piano di Keqing, la dominatrice del tuono in un cosplay di Genshin Impact

Con il rilascio dell'aggiornamento 4.0 MiHoYo ha aperto le frontiere di Fontaine, una nuova regione del Teyvat costituita prevalentemente da zone acquatiche e popolata da eroi che sfruttano l'Elemento Hydro. Dunque, i giocatori di Genshin Impact hanno dato il benvenuto a tre nuovi personaggi giocabili che si vanno a unire a un roster immenso.

Se una fetta di utenza tenta di ottenere i nuovi eroi attraverso i banner a loro dedicati, un'altra fetta è restia nell'abbandonare il proprio personaggio preferito in favore di uno nuovo. E allora mentre la software house cinese programma le novità in arrivo in Genshin Impact 4.1, celebriamo una delle protagoniste disponibili già da diverso tempo.

In questo cosplay di Keqing da Genshin Impact ritroviamo la dominatrice del tuono, la Yuheng del Liyue Qixing che attraverso le proprie abilità cerca di determinare il proprio destino senza che gli dei possano interferirvi. Eroina dalla rarità a 5 stelle, armata di spada e dall'elemento Electro, è una persona che per natura cerca le proprie risposte da sé, senza aiuti altrui. Proprio a causa del suo carattere, è fermamente convinta che il Rex Lapis non sia onniscente. Gli dei apprezzano gli scettici come lei. A condividere uno scatto in primo piano di Keqing è la cosplayer Dyang Yi Melody.