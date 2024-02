Un primo piano di Mitsuru Kirijo in un cosplay rubino di Persona 3 Reload

Atlus ci ha riportati indietro nel tempo con Persona 3 Reload, l'atteso remake del terzo episodio di una delle saghe JRPG più conosciute e apprezzate di sempre. Riviviamo le atmosfere di questa iterazione con uno splendido cosplay di Mitsuru Kirijo da Persona 3 Reload.

Persona 3 Reload è il remake di un grande capolavoro, uno dei capitoli migliori di questa serie. La software house è riuscita a impreziosire questa meravigliosa epopea, non solo attraverso migliorie grafiche al già perfetto art design, ma anche attraverso ottimizzazioni al gameplay. Prossimamente su Persona 3 Reload arriveranno anche dei contenuti aggiuntivi, come sul modello di Lost Judgement di SEGA.

Colore predominante di Persona 3 Reload è il blu, che rappresenta tematiche quali l'angoscia o la depressione, ma nell'interpretazione della cosplayer Melina è il rosso rubino a farla da padrona. Torniamo infatti al fianco della bella Mitsuru Kirijo, studentessa della Gekkoukan High School dai lunghi capelli rossi.

Mitsuru è una ragazza calma e matura nonostante la giovane età. Talvolta, però, questi suoi attributi vengono scambiati per arroganza e presunzione. Leader di SEES, la sua Persona Arcana è l'Imperatrice. Negli scatti condivisi in calce all'articolo troviamo una doppia versione di Mitsuru. Vediamo un primo piano in cui indossa l'uniforme, mentre in un altro la vediamo cresciuta con la pelliccia e la spada, come nella sua comparsata in Persona 4 Arena. In entrambi, comunque, il suo viso viene coperto per metà dalla sua chioma rubino.