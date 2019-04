Nessun piano per portare Star Wars Jedi Fallen Order su Nintendo Switch

Oltre che con il primo trailer di The Rise of the Skywalker, la curiosità dei fan di Guerre Stellari è schizzata alle stelle con il reveal completo di Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo action-adventure single player in via di sviluppo presso Respawn Entertainment, già noti per Apex Legends e la serie di Titanfall.

Come ben saprete, il titolo è atteso per novembre di quest'anno su PC e console PlayStation 4 e Xbox One. Un possessore di Nintendo Switch, evidentemente interessato al progetto di Respawn, ha domandato via Twitter se fosse in previsione un'ulteriore edizione del titolo destinata alla console ibrida della grande N.

Sfortunatamente, come precisato da Jay Ingram, community engagement specialist di Electronic Arts, una versione Switch di Star Wars Jedi Fallen Order non è attualmente nei piani delle due compagnie.

"Per quanto Switch sia fantastica, non abbiamo nessun piano al riguardo", è stata la replica di Ingram che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Ricordiamo ai lettori che Star Wars Jedi Fallen Order sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 15 novembre. Sebbene sia stato presentato come un progetto single player, completamente privo di microtransazioni e di eventuali futuri DLC, il titolo potrebbe includere degli elementi online stando a quanto rivelato dalla descrizione del prodotto preente sul PlayStation Store inglese.