La Pianta Piranha Falò si unisce al roster di Mario Tennis Aces

Novità in arrivo per quanto riguarda Mario Tennis Aces: sta per arrivare un nuovo personaggio. Il roster del gioco sta infatti per dare il benvenuto a Fire Piranha Plant, in italiano la Pianta Piranha Falò, il nemico apparso per la prima volta in Super Mario Bros. 3.

Si tratta di una versione della Pianta Piranha, peraltro anch'essa già presente come personaggio giocabile nel gioco, che sputa palle di fuoco in diverse direzioni, e la sua abilità è ripresa anche in Mario Tennis Aces, appunto, nella mossa speciale attivabile al riempimento della barra azzurra.

Si tratta di un giocatore di tipo tecnico, e per ottenerlo sarà necessario partecipare al torneo in arrivo il prossimo mese, altrimenti sarà disponibile per tutti gli altri giocatori durante il mese di luglio.

In cima alla news potete trovare il video di presentazione diffuso da Nintendo, che offre una prima occhiata al personaggio in azione. Recentemente sono state aggiunte due nuove modalità in Mario Tennis Aces: che ne pensate di queste aggiunta? Quali altri personaggi vi piacerebbe vedere nel gioco?

Per maggiori informazioni sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Mario Tennis Aces.