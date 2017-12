Piante contro Zombi Game of the Year Edition gratis su Origin

Tempo di Natale, tempo di regali: per l'occasione,offrein downlaod gratuito da Origin, compatibile con PC e Mac OS.

"Cosa faresti se ci fosse uno zombi nel tuo giardino? Se hai risposto "inizierei a piantare fiori per sconfiggerlo", allora avrai sicuramente sentito parlare di Plants vs. Zombies. Armato di dozzine di piante bombarda-zombi, dalla mitica sparasemi alle subdole ciliegie esplosive, dovrai pensare in fretta e piantare ancora più in fretta per sconfiggere tutti gli zombi all'istante. E proprio quando crederai di avere tutto sotto controllo, ostacoli come un tramonto, una fitta nebbia e una piscina ti daranno del filo da torcere. Con cinque modalità di gioco da gustare, il divertimento non muore mai!"

Piante contro Zombie offre una modalità Avventura composta da 50 livelli e una serie di minigiochi e rompicapi, questa edizione inoltre include anche il contenuto aggiuntivo Zombatar. Plants vs Zombie Game of the Year Edition può esere scaricato gratis da Origin per tutto il mese di dicembre.