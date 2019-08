Piante Vs Zombie Battle For Neighborville: leak mostra reveal trailer!

Recentemente, il marchio Plants vs Zombies Battle For Neighborville è stato registrato da Electronic Arts. L'avvistamento di quest'ultimo nei database EUIPO ha incentivato i rumor su di un annuncio imminente.

Ebbene, ora le speculazioni si sono fatte più insistenti: è infatti apparso in rete un possibile reveal trailer di Plants vs Zombies: Battle For Neighborville. Il leak ha svelato integralmente il filmato che potete visionare direttamente in calce a questa news: badate però che non è da escludere la possibilità che nelle prossime ore quest'ultimo venga rimosso. In piena linea con la tradizione della serie, il trailer si presenta come coloratissimo e ritmato e al suo interno possiamo osservare in azione diverse tipologie di Zombie, oltre che agguerritissime piante di granturco, ghiande, cactus e funghi!



Secondo quanto riportato dai rumor che hanno accompagnato la comparsa del trailer in rete, la fuga di notizie sarebbe stata conseguente allo svolgimento di un alpha test del gioco, condotto, a quanto pare, su Xbox One e Playstation 4. Tuttavia, si evidenzia che il gioco esordirà anche su Nintendo Switch. Insomma, un corposo numero di informazioni, la cui veridicità potrà essere confermata solo da Electronic Arts: l'occasione giusta potrebbe essere l'Opening Night Live della Gamescom 2019.