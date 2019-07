La piattaforma più remunerativa per Ubisoft ora è il PC e non più PS4

Ubisoft ha diffuso gli ultimi risultati finanziari dopo una call con gli investitori, ed ha mostrato una particolare inversione di tendenza. Fino a poco tempo fa, il PC veniva quasi vista come una piattaforma "di nicchia" dagli sviluppatori, ma le cose sembra siano cambiate.

I dati diffusi mostrano infatti un aumento del 10% delle vendite PC, che salgono così al 34% dei profitti totali dell'azienda, mentre quelle PS4 hanno subito un calo del 7%, ed ora rappresentano il 31% dei guadagni. Questo significa che, al momento, il PC ha superato PS4 come piattaforma più remunerativa per Ubisoft.

Un risultato raggiunto anche grazie all'uscita di Anno 1800, che ha riportato ottimi risultati anche su Uplay Store, aumentando così i guadagni dell'azienda. In coda a questa particolare classifica, ci sono poi Xbox One che rappresenta il 18% dei guadagni dell'azienda, il mercato mobile con una quota del 7% e Nintendo Switch e la generica voce "Altro" al 5%. Vedremo se le cose dovessero cambiare in futuro, con l'introduzione di Uplay+, il nuovo servizio di sottoscrizione dell'azienda. Ubisoft ieri ha anche annunciato il catalogo dello stesso Uplay+ che comprenderà fin dall'inizio oltre 100 giochi.

Potete trovare l'infografica in calce alla news.

Che ne pensate di questa situazione?