Dove escono Persona 5 Royal, P4 Golden e P3P? Facciamo chiarezza!

Durante Xbox & Bethesda Showcase, Atlus ha annunciato l'arrivo di Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable su Xbox e Game Pass, ma non solo, dal momento che in seguito la compagnia ha confermato il debutto dei tre gioch anche su altre piattaforme.

perché la situazione non era troppo chiara fino a quando Atlus ha pubblicato uno schema con tutte le piattaforme di destinazione sul sito ufficiale di Persona.su Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass, PC, Steam e PlayStation 5.è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass, PC Windows e PlayStation 4, ma non su PlayStation 5.è disponibile invece su Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Steam e PS4. Persona 4 Golden e Persona 3 Portable non hanno ancora una data di uscita,

Infine vi ricordiamo che Persona 3 Portable e Persona 4 Golden saranno tradotti in italiano, proprio come è già accaduto con la versione Royal di Persona 5.