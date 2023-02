Un piccantissimo cosplay di Bayonetta da Helly Valentine

Uscito a ottobre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch, Bayonetta 3 rappresenta l'incarnazione più pura di un action game. Mentre l'utenza si gode ancora l'avventura della Strega di Umbra sviluppata da PlatinumGames, un cosplay di Helly Valentine ci riporta all'inferno.

L'eredità di Bayonetta potrebbe essere raccolta da Viola, protagonista del terzo capitolo che accompagna Cereza nella sua avventura, ma il pubblico non è ancora pronto a dire addio alla strega che dà il titolo alla saga. Cereza torna in azione in questo cosplay di Bayonetta condiviso dall'artista che su Instagram è conosciuta con il nickname di @disharmonica e che conta oltre mezzo milione di follower.

In questa perfetta interpretazione vediamo la bella Bayonetta seduta a gambe incrociate su una poltrona di pelle. Nello stile tipico del personaggio, che evidenzia sempre la sua sessualità, Cereza lascia intravedere la pelle liscia e sensuale delle cosce.

Riprendendo lo stile esibito nel terzo capitolo della saga, Bayonetta indossa un abito attillato di pelle nera, lunghi guanti bianchi e l'orologio d'Umbra in cui è incastonato un gioiello rosso. I capelli, che si dividono in due lunghe ciocche tenute ferme da altrettanti nastri rossi, scendono sul viso su cui è presente un neo nella parte inferiore della guancia sinistra e un paio di occhiali.