Il picchiaduro NetherRealm di Marvel esiste davvero? Un dubbio leak svela il roster

Da tempo si parla di un picchiaduro Marvel sviluppato da NetherRealm, lo studio di Ed Boon ha interrotto il supporto a Mortal Kombat 11 per dedicarsi ad un nuovo progetto non ancora annunciato, che secondo molti sarà però Injustice 3.

C'è però chi continua a parlare dell'esistenza di un picchiaduro su licenza Marvel sviluppato proprio dal team di Mortal Kombat e Injustice, tanto che su 4Chan sarebbe emerso anche il presunto roster del gioco. C'è da dire che la fonte non è assolutamente affidabile e dunque tutto deve essere preso con le pinze, il post è stato riportato su Reddit e anche in questo caso è stato accolto con scetticismo, sebbene nei commenti siano presenti anche utenti che confermano di aver sentito rumor simili da propri contatti nell'industria.

Il gioco in questione viene definitivo essenzialmente come "un Marvel Injustice basato a grandi linee su World War Hulk", i personaggi Marvel sarebbero tutti ridisegnati nello stile di NetherRealm. Il roster sarebbe composto da Captain America, Thor, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Wolverine, Black Panther, Spider-Man, Groot & Rocket (in coppia) Blade, Gamora, Moon Knight, Ghost Rider, Gambit Shang-Chi, Kitty Pryde, Invisible Woman, Mr. Fantastic, Hulk, Skaar, Doctor Octopus, Blob, Mojo, Bullseye, Mephisto, Daken, Arnim Zola, Venom, Abomination, Deacon Frost e Madam Masque.

Il personaggio di Deadpool sarebbe disponibile come bonus preorder e ci sarebbe già un primo DLC programmato con alcuni lottatori extra tra cui Daredevil, Ciclope degli X-Men, Raiden di Mortal Kombat e Kylo Ren (riportato come Kylo Renn dal leaker) di Star Wars. Difficile dire quanto ci sia di vero in questo presunto leak, lo riportiamo per dovere di cronaca dal momento che non è la prima volta che si parla di un picchiaduro Marvel targato NetherRealm.