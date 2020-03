Piccoli cloni di Death Stranding crescono: disponibile gratis su PC Walking Simulator 2020

Il team di sviluppo indipendente Pugscape approfitta della visibilità mediatica legata all'annuncio della data di uscita su PC di Death Stranding per lanciare su PC Walking Simulator, un'avventura a mondo aperto che attinge a piene mani dal kolossal post-apocalittico di Hideo Kojima.

Il primo atto del titolo, ambientato in Antartide, è già disponibile sulle pagine di Steam ed è scaricabile gratuitamente come free-to-play, anche se le fortissime analogie tra questo progetto e l'opera di Kojima Productions potrebbero indurre Valve a rimuoverlo dal catalogo del negozio digitale.

Non bastasse il video di presentazione a rendere ancora più evidente l'operazione "da troll" compiuta dal team di Pugscape, basta leggere la sconclusionata descrizione ufficiale di Walking Simulator 2020 per scoprire le reali intenzioni dei loro autori: "È l'anno 2020, la Terza Guerra Mondiale e il Coronavirus hanno spazzato via la civiltà. Sei l'ultimo corriere del mondo, incaricato di spostarsi dal punto A al punto B per recapitare pacchi postali nei luoghi più aridi e desolati della Terra".

Le scene di gameplay immortalate nel trailer di lancio, in effetti, mostrano il corriere alle prese con queste spedizioni rese ancora più difficoltose dalla presenza di nemici dalle fattezze del tutto analoghe a quelle dei MULI di Death Stranding, tranne che per un particolare non secondario: impugnano una spada laser da Jedi! Gli unici elementi di originalità del titolo sembrano essere rappresentati dall'utilizzo di una sorta di jetpack e di un camioncino scoperto, con annessi pericoli legati alla perdita dei pacchi collocati sul vano posteriore.