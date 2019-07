Piccoli Dark Souls crescono: presentato in video l'action soulslike Bleak Faith Forsaken

Attingendo all'ormai sconfinata iconografia ludica dei soulslike targati From Software, lo sviluppatore montenegrino Miso Vukcevic presenta su Kickstarter il progetto di Bleak Faith Forsaken, un action a mondo aperto che si ispira a Dark Souls per regalarci un'esperienza di gioco a tinte oscure.

La campagna di raccolti fondi avviata su Kickstarter dall'autore europeo (trasferitosi nel frattempo negli States) ha già ottenuto il 70% dei finanziamenti privati necessari a garantire lo sviluppo del titolo e la sua successiva commercializzazione in Early Access su Steam entro la fine del 2019. Qualora il progetto dovesse riscuotere il successo sperato da Vukcevic e dai suoi collaboratori su PC, Bleak Faith Forsaken potrebbe approdare anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2020.

Come suggerito dal nome del titolo, Bleak Faith ci metterà nei panni di un Forsaken (Abbandonato), uno dei pochi guerrieri sopravvissuti all'apocalisse che ha sconvolto il pianeta dopo l'avvento degli abomini non-morti della Omnistruttura. L'avventura partirà da un avamposto lontano e, a detta del suo ideatore, si diramerà in una serie di missioni secondarie e di attività basate sul free roaming in cui dovremo perseguire un solo scopo, ossia quello di adattarci per sopravvivere.

Sarà nel gameplay spicciolo che troveremo però le maggiori analogie con la serie di Dark Souls e, più in generale, con i kolossal soulslike di From Software come Bloodborne o Sekiro Shadows Die Twice: l'esperienze che acquisiremo in battaglia contro i nemici minori servirà a irrobustire il nostro alter-ego in vista degli scontri con dei boss tanto arcigni da essere in grado di abbatterci con una manciata di colpi ben assestati. Date un'occhiata al video di presentazione di Bleak Faith: Forsaken e servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per dirci cosa ne pensate al riguardo.