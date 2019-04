Un piccolo aggiornamento su Beyond Good & Evil 2 da Yves Guillemot

Nonostante sia uno dei giochi più attesi dalla community dei gamer, è passato un bel po' di tempo dall'ultimo aggiornamento su Beyond Good & Evil 2, e non sono ben chiari i tempi di sviluppo di Ubisoft, visto che non è stata ancora annunciata neanche una finestra di lancio.

I dettagli su Beyond Good & Evil 2 continuano a scarseggiare, ma recentemente è stato proprio il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, a darci qualche notizia in più sullo stato di sviluppo del gioco, in un'intervista rilasciata ai microfoni di IGN, lasciando intendere che il titolo possa prendere una direzione un po' diversa da quello che ci si aspetterebbe.

"Ho parlato con Michel (Ancel, creative director del gioco, ndr) la settimana scorsa, per capire dove stessimo andando e per discutere di come potremmo muoverci in una o in un'altra direzione. Crediamo che il potenziale di questo universo sia fantastico, e Michel ne è davvero entusiasta. Credo che sarà un gioco fantastico".

Per conoscere qualche informazione in più, presumibilmente, dovremo attendere l'E3 2019 a giugno. Beyond Good & Evil 2 sarà un prequel rispetto all'originale del 2003 ed è in lavorazione da molto tempo, anche se come detto non si conoscono ancora né la data d'uscita né tantomeno le piattaforme per le quali sarà disponibile. Per saperne di più nel frattempo potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Beyond Good & Evil 2.

Quanto attendete il ritorno del celebre videogame?