Piccolo e Cell si uniscono al roster dei lottatori di Jump Force

Il roster di Jump Force continua ad espandersi. Nell'ultimo numero del magazine giapponese V-Jump, è stato rivelato che il già ampio roster del picchiaduro crossover di Bandai Namco Entertainment includerà anche Piccolo e Cell della saga di Dragon Ball.

Non sono al momento disponibili immagini o video relativi ai due nuovi personaggi, ma siamo sicuri che la compagnia giapponese non mancherà di pubblicarli nei prossimi giorni. Nella rivista sono stati mostrati anche Light Yagami e Ryuk da Death Note, che non si facevano vedere da quando il gioco è stato annunciato. Questi ultimi due, come già chiarito in passato, non saranno giocabili, pur ricoprendo un ruolo fondamentale all'interno delle vicende narrate.

Ricordiamo che Jump Force verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 15 febbraio 2019. Recentemente si sono uniti al roster altri due personaggi di Dragon Ball, ovvero Vegeta SSGSS e Golden Freezer, Ryo Saeba di City Hunter e Kenshiro di Ken il Guerriero.