Pietro Ubaldi: il doppiatore di Doraemon, Meowth in Pokemon e Salvador in Borderlands 2

Come, e forse anche più, di Francesco Pannofino e Luca Ward, Pietro Ubaldi è tra i grandi del doppiaggio italiano, tanto che quando di parla dell'uno non si può non citare l'altro. Eppure, non sono molti a conoscere l'identità di voci iconiche come quelle di Patrick Stella, Taz in Tazmania e Doraemon.

Da dove cominciare? Con Ubaldi è davvero una gatta da pelare scegliere tra le centinaia di personaggi che ha doppiato, ma... Una buona idea potrebbe essere quella di partire proprio dai gatti! Tra i ruoli più celebri, nonché iconici, ci sono infatti Meowth del Team Rocket e Doraemon (dal 2003), il robo-gatto del futuro che con i suoi chiuscky ha trascinato il suo padroncino Nobita in strampalate avventure.

La sua lunghissima carriera vocale è da sempre legata a quella di animali antropomorfi protagonisti di film e cartoni animati: c'è il "temerario" Scooby-Doo, il dolce Spike di Alla ricerca della Valle Incantata, l'oca Boris in Balto 2 e il pellicano Amilcare in Alla Ricerca di Nemo. Non sono poi mancati cameo vocali in Cars 2 e 3, Happy Feet e persino in Dragon Ball, in cui ha interpretato molteplici personaggi sia nella serie serie che nelle pellicole d'animazione. In One Piece interpreta Monkey D. Garp, mentre nell'intero franchise di Pirati dei Caraibi presta la voce al Capitano Barbossa di Geoffrey Rush.

Continuando sul piccolo schermo, in molti l'avranno forse riconosciuto nel Taz dei Looney Tunes, nei Marrabbio e Giuliano di Kiss Me Licia, nel Pelleossa dell'omonima serie animata e magari anche in Beast Man di He-Man e i dominatori dell'Universo e il Dott. Hank McCoy, aka Bestia in Insuperabili X-Men degli anni '90.

Un professionista come Ubaldi non poteva poi perdere l'occasione di lasciare il segno anche nel mondo dei videogame: il doppiatore ha infatti collaborato a titoli come Far Cry 5 (Merle Briggs); The Legend of Zelda Breath of the Wild (Daruk); League of Legends (Fiddlesticks, Twitch, Rengar e Warwick); Shrek nella trilogia videoludica; Oddworld Abe's Oddysee (Capo Mullock, Mudokons e Glukkons); Max Payne 2 (Alfred Woden); Hagrid nella serie Harry Potter; Killzone e Killzone 2 (Rico Velasquesz); Assassin's Creed II, Unity e Brotherhood; Il professor Layton (Leon Bronev), God of War III (Crono), numerosi personaggi della saga di Spyro, Borderlands 2 (Salvador), Halo 5 Guardians (L'Arbiter), Fallout 4 (Strong), Overwatch (Reinhardt) e Horizon Zero Dawn (Dervhal).