A Pig Quest arriva su...Commodore 64! Il videogioco italiano è realtà

Se nell'infanzia avete avuto modo di apprezzare Power Piggs: The Dark Age su Super Nintendo e ora ne avete nostalgia, potrebbe esserci per voi una buona notizia in arrivo.

Un team italiano appassionato di retro-gaming e composto da Antonio Savona, Mauricet, Aldo Chiummo e Gaetano Chiummo ha infatti finalmente pubblicato A Pig Quest, nuova avventura videoludica che vede protagonista un carismatico suino. In omaggio alle grandi produzioni del passato, il titolo non approderà però su hardware moderni, bensì sui lidi del Commodore 64.



Con un gameplay non-lineare, cinque mondi da esplorare, cut-scene animate, aree segrete da scoprire e uno stile artistico carismatico, A Pig Quest è ora disponibile, sia in edizione digitale sia sul mercato retail. In particolare, il gioco italiano:

Può essere acquistato in versione digitale su itch.io : A Pig Quest;

: A Pig Quest; Può essere preordinato in versione fisica sul sito del publisher, Protovision: A Pig Quest, versione retail;

Per farvi un'idea delle caratteristiche e delle atmosfere del titolo, in apertura a questa news potete trovare uno dei primi trailer pubblicati per presentare A Pig Quest. Nel filmato, risalente a circa un anno fa, il progetto era ovviamente ancora in corso di realizzazione, ma si dimostrava già ampiamente promettente. Ora disponibile, l'avventura dedicata al maialino Frank Further (sarà un omaggio a The Rocky Horror Picture Show?) stuzzica gli amanti del retro-gaming.